《北京日報》用戶端報導，中國大陸外交部發言人毛寧5月30日主持例行記者會。有記者提問，據報導，美國電動汽車製造商特斯拉執行長馬斯克本周將訪問中國大陸，並與中國大陸政府方面相關人士會晤。對此，毛寧表示，樂見外資企業在中國大陸投資興業。

毛寧指出，中方一向歡迎包括馬斯克在內的各國工商界人士訪華，更好地了解中國，推進互利合作。中方也堅定地推進高水準的對外開放，致力於打造市場化、法治化、國際化的營商環境。我們樂見外資企業在華投資興業，深耕中國市場，共用發展機遇。