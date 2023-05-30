大寮區翁園里灌溉溝渠出現魚群暴斃，高雄市議員邱于軒指出，這不是偶然事件，每個月都有2、3次類似情況。對此，環保局說，鳳山溪大智陸橋至大東橋河段，以及大寮區大寮圳第二幹排有接獲死魚漂浮情事，經巡視上游及周邊尚無發現有排放廢水致汙染水體情形，研判目前屬於枯水期，水體基流量不足，且天氣高溫炎熱致水溫偏高、水中溶氧過低導致魚群死亡，目前已派工加緊打撈死魚。

大寮區翁園里光明路三段農田灌溉渠道中見大量死魚翻肚，飄出難聞異味，附近居民苦不堪言。陳姓農民懷疑是遭廠商偷排廢水，通報後大寮水利工作站已派人將死魚撈走，但仍有屍臭味，無奈問「不知道該怎麼辦」

高雄市議員邱于軒指出，農田旁的灌溉大排「疑似」又有偷排廢水事件造成魚群死傷嚴重，此事件不是偶然而是每個月都有偷倒2至3次的情形。她無奈嘆：「空汙、水汙事件在大寮頻繁發生，把公權力視為無物，影響的可是大家的生活品質啊」

鳳山溪魚屍打撈情形。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

對此，高市環保局回應，今日上午有接獲陳情，包含鳳山溪大智陸橋至大東橋河段，以及大寮區大寮圳第二幹排有死魚漂浮情事，立即派員前往稽查並採取水樣送驗。

其中，鳳山溪約有百餘尾死魚分別擱淺於沿岸及溪面，種類多為吳郭魚，約10至25公分左右，經現場初步檢驗水質：鳳山溪pH：7.70、導電度：910 μS／cm、水溫：30.6℃、溶氧：2.13 mg／L，除溶氧略為偏低外尚無異常情形；另外，大寮圳第二幹排漂浮約10多尾死魚，現場水質pH：7.86、導電度：554 μS／cm、水溫：33.4℃、溶氧：0.65 mg／L，有溶氧偏低且水溫偏高情形。經巡視上游及周邊尚無發現有排放廢水致汙染水體情形。

環保局說，研判目前屬於枯水期，水體基流量不足，且天氣高溫炎熱致水溫偏高、水中溶氧過低導致魚群死亡，已通報上述2處案件權責主管機關，目前已派工加緊打撈死魚，今日會完成清理作業。