彰化葡萄成熟囉！大村鄉公所30日舉辦「112年紫戀大村-大村葡萄觀光文化季」記者會，彰化縣長王惠美現身力挺，她說全台每2顆葡萄就有一顆來自彰化，6月10日歡迎全台鄉親到彰化吃在地，享當季，品嘗彰化優鮮葡萄。

大村葡萄觀光文化季從6月10日開始，一連兩個周末舉辦，10日下午3點在大葉大學門口西南側校地，隔周18日在大村火車站後站廣場，不僅能吃到最新鮮的葡萄，還能品嘗由葡萄入菜的割稻飯饗宴，欣賞好聽的金曲音樂。

王惠美表示，平均每2顆葡萄就有1顆來自彰化，每年5-8月是葡萄成熟時，這裡的葡萄Q彈有勁，好吃又甜，大村葡萄觀光文化季結合在地產業行銷自行車，還有影歌星、親子兒童劇表演等，同時還有好吃的割稻飯，歡迎大家共襄盛舉。

彰化葡萄成熟囉！大村鄉公所30日舉辦「112年紫戀大村-大村葡萄觀光文化季」記者會，彰化縣長王惠美現身力挺。(吳建輝攝)

大村鄉長賴志銘說，全台種植葡萄面積約2328公頃，彰化縣的種植面積佔了1149公頃，大村約有450公頃都是在種植葡萄，這場活動是產官學的共同合作，與在地企業美利達公司合作，進行車遊大村、田園巡禮活動，使民眾能夠了解大村的田園風光。

「大村葡萄觀光文化季」邀請金曲歌王翁立友獻唱，還有小朋友最愛的親子氣墊跟小青蛙劇團，活動當天還有彰化在地優質農友和美食攤販的優質農產文創市集，最後還有摸彩抽電視機等多項大獎，歡迎全國鄉親一起共襄盛舉。