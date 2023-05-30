AI新應用加速AI伺服器/資料中心建置，由於AI伺服器運算效能大幅提升，熱耗較傳統伺服器大增，引爆電源管理及散熱龐大需求，台達耕耘伺服器電源及散熱領域多年，掌握電源及散熱兩項關鍵技術，產品涵蓋伺服器電源管理及熱管/VC(均熱片)/風扇/馬達等散熱元件，無論是CPU/GPU晶片端的散熱元件，或是AI伺服器準系統、AI伺服器/資料中心的電源管理、氣冷搭配液冷散熱整體解決方案，台達都有對應的產品，成為AI伺服器/資料中心下的主要受惠者。

鄭平表示，AI是籠統的概念，像IoT(物聯網)架構，不是個別單一產品，需要系統搭配，台達在電源及散熱產業很多年了，我們在AI伺服器/資料中心優勢在於能源轉換效率及系統散熱的搭配，針對伺服器/資料中心能效跟熱處理，我們有各式的解決方案，除個別能源轉換，從傳統用風冷，到水冷及浸沒式散熱都有產品線在配合，目前各大雲端資料中心品牌廠及半導體晶片廠都是我們客戶，無論是晶片端散熱產品、AI準系統或伺服器/資料中心相關電源管理、氣冷與水冷散熱解決方案都已經開始出貨。

儘管伺服器產業因清庫存需求疲弱，台達伺服器/資料中心業務未受太多影響，鄭平表示，目前市場看起來還好，沒有想像中差，資料中心雙位數成長目標未變，下半年景氣看起來還可以，展望與原本預期差不多，應該還是會比去年好。