大陸歌手胡彥斌出道後在台灣、大陸、香港三地推出專輯，擁有出色音樂才華的他，曾幫許多圈內藝人作曲，他的代表作有〈你要的全拿走〉、〈男人KTV〉、〈Waiting For You〉等等，而他曾和大陸女星鄭爽交往，不過最後卻因兩人個性不合分手，近日有狗仔拍到胡彥斌身邊有美女陪伴，對此胡彥斌發文大方回應。

近日有大陸狗仔拍到胡彥斌和一位女子出雙入對，女子跟著他工作，還疑似一起回家過夜，似乎是正在同居中，不少人猜測這位女子是否就是胡彥斌的新女友，胡彥斌看到網上熱議，直接發文：「謝謝彭女士請我和老谷喝咖啡」，並附上和咖啡的自拍照，沒有承認女方是女朋友，但也沒有否認，有不少網友猜測這位「彭女士」應該就是那位被拍到的女子，胡彥斌的態度讓外界霧裡看花。

貼文一出後，胡彥斌的粉絲反而不介意與女子互動被拍，反而紛紛表示：「我就是這個彭女士！我就是胡彥斌新戀情對象」、「胡老師他們說你談戀愛了」、「老胡你不要太寵」、「有人說你談戀愛了，快說是不是真的，本粉絲想看你談戀愛」。不過和胡彥斌合作的遊戲博主手游逆水寒發文澄清，表示「這組所謂的胡彥斌新戀情，經官博鑒定出自5月16日胡彥斌為逆水寒手遊公測錄製新歌與MV的片場偷拍」，該女子是工作人員，並沒有牽手，是狗仔惡意借位拍攝。