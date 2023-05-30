三重商工應用英語科今(30)日舉辦期末實習成果展，結合「英語商務應用」、「英語解說與發表」、與「英語文創實務」三門多元英語專精課程，注入新北創新教育加速器「放Eng新北全球視野」的精神與元素，結合永續發展目標（SDGs）概念，引導學生設計河濱單車路線來探索新北市，並用善用自身與語言專業，致力推廣讓世界看到。

這次應英科成果展特別結合「新北河濱單車騎跡慢旅」英語行銷廣告短片競賽，旨在培養學生對於在地休閒文化與「永續觀光」概念，進行課程培訓，藉以引導訓練其企劃設計、文案撰寫能力與行銷的商務職場能力，並同時強化其英語表達力。

競賽包括6條新北自行車道選擇，包括八里左岸自行車道、金色水岸自行車道、汐止自行車道、二重環狀自行車道、大漢溪自行車道、新店溪自行車道，課程最後舉辦模擬廣告招標競賽，由學生共同在台上發表他們各自作品，模擬廣告招標的職場情況。

本次競賽總共有18組，每個路線挑選一個最佳的作品，賽後結合畢業實習成果展，將優秀作品連續一周展出；應英科温琇荏老師表示，學生需要以30秒的時間，用英語廣告的方式呈現，結合新北河濱單車路線與數位影像創意，將在地休閒文化以影音推銷，增加國際曝光度，該活動除了訓練學生們用英語來表達他們對於新北市河濱單車文化特色的理解，深化在地文化與SDGs連結，同時也訓練培養學生的文創思考、影像處理等多方面專業能力。

三重商工校長李立泰表示，進入AI時代，人們的生活、教育與職場型態必須同時與時俱進，師生除了要具備基本專業外，更要具備斜槓與跨域能力，彈性地進行學習，才能在生活與工作上與未來世界接軌。