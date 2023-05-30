范瑋琪「我們之間的事」演唱會門票將於明天中午12點開賣。（寬宏藝術提供）

范瑋琪（范范）宣告回歸，將於9月8日（五）在北流舉辦「我們之間的事」演唱會，門票將於31日（三）明天中午12點開賣，走過低潮再出發，是否有壓力？她坦言：「說真的4年沒有做大型演出，心情確實滿忐忑。但感謝我丈夫、和身邊親朋好友、姐妹們、包括我的研究所同學們都非常力挺我，都說一定會買票，甚至很多人還說要包票支持我演唱會，非常感動，真的很謝謝他們。」

接下來將進入演唱會籌備期，對於自己體力要如何備戰？范范說：「我以前就常自稱自己是天涯小歌女，大大小小場子都唱過。這幾年每天跟兩個兒子纏鬥，體力其實是非常好。」她也特別在聲帶嗓音保養與訓練上做準備，每天練歌開嗓把專業歌手應該有的基本功做好，健身方面也開始進行有氧運動，開啟備戰狀態。

她日前跟兒子飛飛翔翔說「媽媽又要開演唱會了」，未料兩個兒子第一個反應竟然是：「妳不是已經唱過了嗎？」接著詢問他們要不要上台？他們說：「我們上去過了啊。」竟然還記得他們大概3、4歲的時候上台過。范范趕緊補充：「但這次不會想要他們上台，畢竟這個演唱會比較是屬於我和歌迷之間的事情。」

有趣的是，今年母親節收到飛飛翔翔放在書包學校發的兩束扁掉、支離破碎的康乃馨、寫了「媽咪I LOVE YOU」的母親節愛心卡片，范范感動地說：「我休息沈潛的時間，跟孩子之間的互動和情感連結，是給我的最大鼓勵與動力，讓我變得越來越堅強。」