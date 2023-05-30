新冠疫情解封之後的「縣市長施政滿意度調查結果」，不僅反映市民對連任者過去防疫表現的滿意度，更是對後疫情時代，縣市首長否能帶領市民走向振興之路的重大指標。

根據《遠見雜誌》今(30)日公布的「2023縣市長施政滿意度調查」，國民黨執政的縣市均展現出「品質保證」的高水準評價，特別是新北侯友宜市長、台中盧秀燕市長雙雙拿下「不可能任務」的「五星」首長殊榮，這除了歸功於他們優異的城市治理績效外，新冠疫情期間的各項防疫作為，也都斬獲市民的芳心，獲得普遍肯定與讚揚，這樣的印象分數，最容易反映在施政民調上面，足見面對國人的生命與健康，能與市民站在一起的首長，絕對是最能深植人心的父母官。

國民黨醫療委員會認為，本件民調的另一大亮點，是台北的蔣萬安市長，由於台北市民對於各項市政表現的要求，向來都比於其他縣市要來得高標，因此，甫上任沒多久的蔣萬安市長，受限於時間因素，還無法呈現各項具體的施政成果，市民要如何給予評價？

顯然除了對於政策實施後的初期感受外，最重要的便是與前任柯市府間的比較。而從雜誌民調的綜合評價可知，蔣萬安市長的施政分數「創下八年新高」、負評是歷年（縣市改制以來）最低，施政分數與前一年度相較，成長是全國第二名；僅次於盧秀燕市長，與張麗善併列，不滿意度較柯市長降了近20個百分點。顯然，在各界口中標準特別嚴格的台北市民眼裡，蔣萬安市長上任至今的表現，確實讓市民感受到明顯的改變，以及值得期待的發展願景，更重要的是，從台北市民對於市政不滿意度的快速下滑指標顯示，市民已經用最實際的態度，充分表達他們對這位史上最年輕台北市長的正向肯定。

國民黨醫療委員會所屬醫療人員，對於蔣萬安市長在防疫期間，最先提出紓困條例草案，及時給予各醫療機構與醫護人員資源，同時爭取各項振興經濟方案，降低疫情衝擊等各種傑出表現，給予滿分的評價。並欣喜他能在初次的縣市長施政滿意結果調查中，即能在「標準置頂」的台北市民心裡，獲得如此優秀的成績，未來必可帶領台北市重返首都第一的榮耀。