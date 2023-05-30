新店區公所今與6家在地企業簽訂企業防災合作備忘錄。（新店區公所提供）

新北市新店區公所持續推動企業防災政策，今（30）日舉辦112年度企業防災合作備忘錄簽署儀式，由新店區長陳怡君代表公所與凱創實業股份有限公司、八方雲集新店玫瑰店、三富餐飲有限公司、艾彗喜沙龍、康睿醫療器材有限公司及溢糧商行6家在地企業，簽訂企業防災合作備忘錄。

新店區公所自2018年導入「企業防災」概念，迄今已獲得裕隆集團、白金花園酒店、技嘉科技、康宜庭生活藥局、合環建設、新唐城有線電視、大新店有線電視、旺英衛教基金會及宏亞食品等在地企業的認同與支持，持續參與公所及防災社區各項演練、課程等，為新店區防救災資源挹注更多量能。

陳怡君表示，感謝近年企業防災夥伴對災害防救事務的投入與貢獻，除積極參與防災社區活動，更提供各項防救災資源及能量，今日很榮幸有6家企業加入防災夥伴的行列，這幾家企業都是在地優良商家，其中八方雲集新店玫瑰店、三富餐飲及溢糧商行在戶外收容時可協助供應熱食與食材，艾彗喜沙龍提供災民義剪，凱創實業及康睿醫療器材公司則提供醫療器材等防災物資，讓新店區的防災能量更趨多元化，共同打造安全抗災的宜居城市。