新光金今舉行第一季法說會，台美利差持續擴大，壽險業避險成本重，首季新光人壽年化避險成本，從去年底的0.27％，第一季大幅提高至2.39％。避險成本過高，也壓縮資本利得空間，新壽第一季股債資本利得僅30億元，比起去年第一季減少高達7成，成為新壽首季虧損的主因。

受到避險成本高漲的影響，新壽第一季年化投資報酬率為1.88％，比起去年同期減少，避險後經常性收益率更下降到1.54％。

不過，新光金資深副總林宜靜認為，雖然第一季避險成本壓力大，但預估今年避險成本可較第一季下降，主要認為台美利差持續擴大的機率不高，加上外匯準備金新制上路，有助於避險成本壓力減輕。後續將持續增加外幣保單銷售，以增加自然避險比率，截至第一季底，外匯準備金餘額累積到235億元，有助於吸收外匯波動影響。新錢部分多投資國外固定收益，投報率約有在5％到5.35％之間。

此外，金管會4月13日宣布，開放保險業可發行10年以上、具到期日次順位公司債，可算入第二類資本，目前已有三家壽險將發長期次順位債。新光人壽也表示，內部已有研究與評估，董事會通過後會向投資人報告。

針對去年底最嚴重的保單脫退情況，新壽副總林漢維表示，6、7年前賣的商品配合市場利率與匯率，有出現較大脫退，高峰主要是去年第四季，今年第一季情況已經減緩，現金應對上已有相對因應措施。