美國5月標普全球製造業PMI初值為48.5，不如市場預期的50，其中，製造業生產價格指數為2020年5月以來首次下滑，將有利於通膨降溫。高利率影響可望獲得紓緩之際，將有助於投資人對非投資等級債券市場信心。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出，近一個月因中國非投資等級債走跌拖累亞洲非投資等級債券指數表現，然其餘國家包括越南、印度債市則皆有0.73％、0.07％漲幅相對有撐。由於亞洲高評級及投資等級企業流動性與償債能力等數據仍顯堅實，亞洲非投等債違約最差狀況已過，有助亞洲非投資等級債市場後續表現。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出，越南經濟基本面強勁、持續擁有升評契機，可留意主權相關標的；印尼則是持續推動經濟復甦，煤礦及金屬等需求持續，可持續關注相關產業非投等債機會。

整體而言，亞洲非投資等級債券相較於全球及美、歐非投資等級債具備較高殖利率，並且擁有低存續期間之特性，亞洲非投資等級債利差現為1,021點，殖利率為12.84％，皆高於5年均值、評價便宜，可伺機關注亞洲非投等債投資機會。