韓國麥當勞今年2月在IG宣布和南韓大勢女團NewJeans 合作，並推出當地限定的「奶油洋蔥麥脆雞堡」及釋出可愛廣告，限定包裝上還有標誌性的Bunnies，瞬間爆擊粉絲們的心。不少台灣粉絲也紛紛敲碗，希望在台灣麥當勞也能夠感受到NewJeans的魅力風潮，如今這項願望將成真。

麥當勞與NewJeans合作的聯名包裝上藏著像素圖案的可愛Bunnies，就連漢堡薯條圖示等也被渲染成可愛像素風格，復古感設計帶出NewJeans所展示的Y2K風采。此次活動預計從6月1日起在韓國率先登場，緊接著到菲律賓、泰國、印尼、汶萊、馬來西亞、香港、台灣、新加坡、越南。台灣規劃在10月25日登場。

NewJeans由三位韓國籍成員Minji、Haerin、Hyein，一位越南裔澳籍成員Hanni，以及一位韓澳雙籍成員Danielle所組成，團名寓意為像一條新的牛仔褲一樣，怎麼穿都不膩，也具有「New Genes」的意思，希望團體能成為新一代流行音樂代表。去年出道時平均年齡僅16歲，多變活潑曲風加上清新純真的臉蛋擄獲歌迷的心，一出道就累積高超人氣，專輯同樣橫掃各大排行榜。該團的高人氣也讓麥當勞相中，繼BTS防彈少年團後成為下一個合作對象，也讓人相當好奇台灣聯名品項會是什麼風格。