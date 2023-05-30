前行政院顧問古盛煇等綠營權貴，今(30)日上午被南檢指揮調查局南機組搜索逮捕。古是力暘太陽能總裁，涉行賄台南經發處長陳凱凌，因而遭搜索。目前知道有力暘總裁古盛煇及黃姓董事長遭帶回南機組訊問。檢調搜索力暘新北、新竹、台中、台南等地辦公室。