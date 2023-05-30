獨》涉行賄前台南經發局長 前行政院顧問古盛煇遭搜索約談 17:142023/05/30 中時新聞網 李啟箖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 涉行賄前台南經發局長，前行政院顧問古盛煇遭搜索約談。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前行政院顧問古盛煇等綠營權貴，今(30)日上午被南檢指揮調查局南機組搜索逮捕。古是力暘太陽能總裁，涉行賄台南經發處長陳凱凌，因而遭搜索。目前知道有力暘總裁古盛煇及黃姓董事長遭帶回南機組訊問。檢調搜索力暘新北、新竹、台中、台南等地辦公室。 台南前經發局長陳凱凌涉貪 監委申請調查 索賄百萬接受性招待 台南前經發局長陳凱凌移審後續押3個月 台南涉貪前經發局長 遭爆被偷拍3性愛影片 #古盛煇 #力暘太陽能 #台南 #行賄 #行政院顧問 也許您會感興趣 推薦閱讀 《半導體》華邦電H2營收向上 復甦力道再看兩個月 12:582023/05/30 財經 土地使用同意明審議 彰化市新建向陽樂活館只欠東風 13:072023/05/30 生活 雲品看好疫後復甦 衝刺君品Collection品牌能見度 14:032023/05/30 財經 台南正副議長賄選案 「我們沒要花上億元」律師聲請勘驗 17:492023/05/30 社會 淡水國中攜手淡水古蹟博物館走讀歷史 重現1884年清法戰爭 17:522023/05/30 生活 伊甸基金會帶領視障者以五感體驗出遊樂趣 16:082023/05/30 寶島 花花分手12年男友「跟百萬債務有關」 聽小鮮肉體力好心動了 14:562023/05/30 娛樂 要兒子為不適當行為負責 日相岸田親自拔官 15:232023/05/30 國際 立院三讀貨物稅條例 節能家電退稅再延長2年 16:322023/05/30 政治 錄影現場突湧入「一群紅衣人」 胡瓜看清對象後驚問：怎麼會來 16:202023/05/30 娛樂 俄議員建議克宮先發制人 威脅將阿拉斯加夷為平地 11:542023/05/30 國際 大法官提名超綠？他喊話藍營「決一死戰」：展現戰力癱瘓國會 17:272023/05/30 政治 肯定發展潛力 台灣入列花旗全球新興企業關鍵市場 12:432023/05/30 財經 打詐需公私協力才成功 陳揆特別感謝這些業者 12:442023/05/30 財經 暫定古蹟被改裝預售屋接待中心 北市文化局將罰80萬 16:502023/05/30 生活 弦震企業響應淨零碳排 從打造屋頂太陽能電廠出發 11:172023/05/30 政治 華立全面改選董事 張尊賢接任董座 16:332023/05/30 財經 im.B案風暴擴大 前政院顧問陳振坤遭拘提 扣120多箱高檔酒 15:142023/05/30 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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