前行政院顧問古盛煇等綠營權貴，今(30)日上午被南檢指揮調查局南機組搜索逮捕。古是力暘太陽能總裁，涉行賄台南經發處長陳凱凌，因而遭搜索。目前知道有力暘總裁古盛煇及黃姓董事長遭帶回南機組訊問。檢調搜索力暘新北、新竹、台中、台南等地辦公室。

台南前經發局長陳凱凌涉貪 監委申請調查
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