雲林縣虎尾鎮「驛起響愛」公益園遊會，希望募得100萬元做為愛心基金。（雲林家扶提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣虎尾鎮「驛起響愛」公益園遊會今年邁入第10年，將於6月3日登場，共準備60個愛心攤位，但目前僅售出40攤位，30日主辦單位邀各界踴躍認購愛心攤位與園遊券，一起購物拚經濟、消費做愛心，希望能募得100萬元作為長期臥床者沐浴車、雲林家扶兒少、失能者的愛心基金。

驛起響愛公益園遊會由「驛起響愛協會」發起，從最初幾個小而美的攤位萌芽，逐年吸引愈來愈多有愛心的個人、店家、廠商加入，主辦單慢慢累積經驗，也順應環境變遷做出調整與改變，長久經營募人又募心，歷年來成功結合許多有形無形的資源，幫助社福與慈善團體。

「驛起響愛協會」理事長吳麗春表示，雖說每年募得的款項因環境經濟因素影響，數字表現上有起有落，但每名參與者付出的心意卻是最真實且無價的寶貝。歷年募得的款項都捐贈給育幼院、照顧發展遲緩兒、獨居老人團體，或是支持長期照顧身心障礙等弱勢族群的機構。

吳麗春說，今年希望能幫忙2個單位，一是若瑟醫院沐浴車公益基金，幫助長期臥床者可以安心在家「澡」到幸福、遇見愛，有尊嚴的被服務，安全舒服洗香香，滿足泡個澡舒暢身心的渴望。二是為雲林家扶兒少、失能者找到幸福，幫助需要支持的弱勢家庭。邀大家一起認購攤位，每攤3000元、認購園遊券每張100元。

吳麗春指出，一個人可以走很快，但是一群人可以走很久，讓我們一步一腳印扎實走在這條愛的道路上，影響更多人關注社會公益，讓善的力量、愛的精神永續。公益園遊會訂於6月3日在虎尾鎮安慶國小舉行，邀大家發揮愛心做公益。