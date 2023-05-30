副總統、民進黨總統參選人賴清德28日談能源應急時稱，相關單位在規畫怎麼將已停機的核能機組，維持未來可緊急使用的情況，以備不時之需。引發非核家園轉彎爭議。中廣董事長趙少康直批，這是外行又不負責任的說法，核電廠不是說備用就能備用，賴必須先面對民進黨錯誤政策讓台灣陷入能源危機一事。他強調新北市長、國民黨總統參選人侯友宜可表態，原來反對是因為不信任民進黨政府，自己做總統一定讓核電廠安全達最高標準，用不和稀泥的態度長遠規劃能源政策。

「能源政策說清楚，沒有模糊空間！」趙少康今(30日)在臉書發文表示，2024總統大選，「兩岸」跟「能源」議題是重中之重。民進黨2025非核家園政策確定跳票，加上可能缺電，天然氣又太貴，現在賴清德馬上改口，表示「緊急時可以啟用已經停運的核能機組」，這是外行又不負責任的說法！核電廠跟車子不一樣，不是說備用就能備用，賴清德必須先面對民進黨錯誤的能源政策，讓台灣陷入能源危機。

趙少康指出，目前核一、核二廠已經達到使用年限並除役，不可能說隨時都可以啟用，這已經違反法律；核電廠就算要延役也要全面進行安檢，很多零件可能要更換，同時要修改使用年限，不是賴清德說一句啟用就可以。眼看「反核」神主牌逐漸鬆動，民進黨只能一再解釋，卻解決不了缺電問題，這凸顯的是民進黨只為選舉，不顧台灣的現實。

趙少康提到，過去一再強調「沒有核安就沒有核電」的侯友宜，直到賴清德改口後也鬆口表態「核電是我的選項」，但這也只能說明侯友宜沒有反對核能，但不一定會選擇核能。2011年的福島事件，讓大家對於核能產生疑慮與恐懼；然而隨時間過去，地緣政治的風險及能源成本大幅增加，歐盟、日本、韓國等國家都陸續重啟核電，減少碳排及PM2.5對環境的影響，而台灣卻始終原地踏步。

趙少康直言：要是我是侯友宜，我會說，我原來之所以反對，是因為我不信任民進黨政府，只會說一套做一套，且能力不足，把核電當成政治操作的工具；但我不一樣，我做總統一定讓核電廠安全達到最高標準，在這種情況下用核電作為發電的一部分。能源政策不能和稀泥，更不能民粹，必須非常明確的表態，更要有長遠的規劃，要不要核電，請下一任的總統候選人說清楚。