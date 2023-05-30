說話是一門藝術，有些人比較嘮叨，說了很多話卻始終沒講出重點，但也有人不愛說廢話，講話只會挑重點講。大陸命理專欄「星座上上簽」分享，金牛座、摩羯座和天秤座的人堪稱「省話王」，總能言簡意賅地表達自己的想法或觀點，不會多說任何一句廢話。

▎金牛座

金牛座給人的感覺比較沉默，不太會表達，總是沉浸在自己的世界中，默默地鑽研和努力，比起說話更喜歡用行動來證明實力；不過需要金牛座表達的時候，他們也絲毫不會怯場，反而能一針見血地說出獨到的見解，讓眾人跌破眼鏡。

▎摩羯座

摩羯座個性比較內斂，不喜歡說太多話，就算遇到困境，也習慣獨自默默承受，但這只是因為他們不喜歡張揚，不代表沒有自己的想法，需要摩羯座表達的時候，他們總能言簡意賅地表明觀點，不會說任何一句廢話。

▎天秤座

天秤座情商很高，懂得拿捏和人相處的分寸，知道什麼話該說、什麼話不該說，說話的時機也抓得非常巧妙，而且總能簡明扼要地說出自己的觀點，一句廢話都不會多說，好讓對方可以輕鬆理解，這也是他們受人歡迎、被人信賴的原因之一。