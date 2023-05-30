桃園市經發局在世客博主展館旁設置美食市集，預計招募40攤進駐，長達66天展期全面免收租，希望創遊客、攤商雙贏。(經發局提供／蔡依珍桃園傳真)

2023世界客家博覽會將於8月11日在桃園盛大登場，預估吸引逾300萬人次，桃園市經發局在青埔主展館旁設置美食市集，預計招募40攤進駐，向客家、特色美食攤商廣發英雄帖，長達66天展期全面免收租，希望讓遊客認識客家盛宴、在地攤商也能發揚光大，共創雙贏。

「2023世界客家博覽會」8月11日至10月15日在桃園舉辦，主展館位於桃園青埔，以機場捷運、高鐵站為圓心，串聯桃園各區的副展館，展現台灣各縣市客家特色文化，展覽期間預計吸引300萬以上人次的國內外旅遊人潮，桃園市經發局在主展館之一的世界館旁精華地點，以「桃客饗樂」為主題設置美食市集，希望呈現客家多元風貌。

經發局長張誠表示，為吸引優秀攤商及店家業者進駐，長達66天的展期全面免收攤位租金，以桃園市在地攤位優先，希望是具客家特色或客家特色食材入菜的創意美食，鼓勵桃園市的公有市場、夜市攤商特色美食、桃園在地特色美食店家踴躍報名，預計招商31攤、備取10攤。

經發局也向外縣市客庄名店招手，預計招募9攤、備取6攤，採北、中、南三區招募進駐設攤，只要檢附所在地縣市設攤照片皆可報名。

經發局指出，希望透過客家美食，呈現2023世界客家博覽會的多元樣貌，讓遊客在參觀世界客家博覽會之餘，能夠盡情享受桃客饗樂市集匯聚的客家美味盛宴，對桃園豐富多元的美食文化留下深刻印象，帶動地方美食產業發展，創造遊客和攤商雙贏。