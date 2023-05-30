總統秘書長林佳龍今( 30 )日下午公布4位大法官被提名人名單，監察院秘書長朱富美、最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、台大法律系教授陳忠五，以及民間司改會出身的律師尤伯祥，若人事同意案通過，將成 15 名大法官全數皆由總統蔡英文提名。媒體人黃揚明指出，國民黨應該強調憲政慣例，要求退回4人提名待下屆總統再提，甚至該展現戰力癱瘓國會。

黃揚明今在政論節目《大新聞大爆卦》指出，提名大法官本就是總統的職權，問題在於在野黨立委能否擋下，「國民黨如果擋不了2024就不用選了」。

黃揚明解釋，在野黨要依據憲政慣例提出論述，「大法官提名不能成為1人獨斷的權力」，要求退回4人的提名，寧可缺額等到下一屆總統提名。

黃揚明指出，國民黨應該先呼籲退回提名，若不行，就要看國民黨能否「癱瘓院會」，看在野黨敢不敢、有沒有能量，「我相信國民黨沒辦法」，區域立委要顧選區無法整個禮拜耗在立法院、不分區立委沒戰力，蔡英文就是看準在野黨擋不住，才會在此時提名大法官。他也直言，若15名大法官都是蔡英文提名，大法官會議將淪為一言堂，未來若賴清德當選總統，民進黨要大法官做什麼就做什麼。

黃揚明也呼籲在野黨，就算擋不住提名，至少要問4個被提名人一個問題，「《選罷法》修法新增的『排黑條款』有沒有違憲？」要求他們明確表態，這是攸關人權、參政權的問題，尤其尤伯祥還是人權律師，以子之矛、攻子之盾，問清楚大法官被提名人對此事釋憲的看法；他強調作為在野黨文、武攻勢都要有，不能只是舉牌、投完票就放暑假，必須要有與執政黨決一死戰的決心。