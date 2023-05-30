「AI不會讓你失業，會用AI的人才會讓你失業。」據界面新聞報導，打出這樣的宣傳標語，培訓他人使用ChatGPT成為了中國大陸近期最火爆的副業。在部分知識付費社群上，短短三個月內湧現出大量以培訓ChatGPT技能為名的課程。

2023年，美國OpenAI公司研發的ChatGPT成為了火遍全球的人工智慧軟體，它在翻譯、文案撰寫、查資料等多方面的智慧表現，引發了人類對於失業的擔憂。

OpenAl 3月發佈論文預言，美國80％的工作都會受到AI的影響；高盛則預測，生成式AI會導致勞動力市場受到重大衝擊，使全球3億個工作崗位實現自動化，並且美國7％的工作崗位將被AI取代。

一時之間，學習使用ChatGPT從而更好地完成工作，成為職場風潮。市場需求催生之下，程序員、自媒體從業者紛紛開班培訓教授職場人士如何使用AI。在ChatGPT大批量取代人類工作之前，已經有人率先利用ChatGPT變現。

界面新聞報導稱，在知識付費平台上，一位自稱是前360技術總監、擔任過獨角獸公司CTO的博主發佈的ChatGPT學習課程，兩個月時間已經吸引了超過2萬名學員。

在這門單人收費368元（人民幣，下同）的課程中，該博主已經陸續更新了超過5000篇內容，總營收達到861萬元。另有頭部博主在不到70天的時間裡，運營課程帶來了超過330萬元的收入。

據不完全統計，僅在單一學習平台上，以「教你使用ChatGPT」為名開設相關課程的團隊就超過了20個。這些課程收費通常不超過500元，培訓內容包括辦公應用高效生成PPT、AI繪圖、自媒體內容生成等。

與此同時，教人使用ChatGPT也已成為招聘市場上火爆的副業。

界面新聞在招聘平台搜索發現，ChatGPT兼職講師的時薪在50至100元，崗位要求包括「對OpenAI的ChatGPT3.5至上線最新版本熟練使用。」GPT研究員崗位月薪則能達到2至4萬元，但需要員工能夠利用ChatGPT幫助公司研發團隊提高算法能力。

需要注意的是，最火副業引來各路人馬紛紛下場創業，希望在行業紅利期分得一杯羹，但學員卻很難鑒別培訓課程品質的優劣。對外經濟貿易大學數字經濟與法律創新研究中心主任許可表示，從法律角度來說，課程屬於信用品，即使在消費之後，用戶可能也不清楚其效益如何。

許可建議，想要學習的職場人士可以關注培訓班的授課老師是否長期關注該領域。如果教師並非從事自然語言處理或研發工作，也需具備豐富的實操技能和教學能力。另外，之前學員發佈的課程評價第三方測評內容也是重點參考方向。

針對中英文的環境中都湧現出大量ChatGPT培訓課，許可指出，只要培訓資質合法且課程內容不涉及傳銷等不良內容，發展高薪副業都屬於正常的市場競爭，但部分培訓者在宣傳課程中所打出的口號卻存在誤導性。

「未來，職場人的發力點是發展不會被AI取代的能力，而非比較誰更會操作ChatGPT。」許可認為，當發展副業的「老師們」進行誇張宣傳從而獲利時，容易給人們傳播緊張焦慮的情緒。對於大多數職場人來說，應當在提高自身的人工智能素養的同時，抱有理性的態度去對待新技術。