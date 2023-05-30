雲林縣長張麗善今（30日）呼籲農委會修訂辦法，開放使用「農產業天然災害現地照相」App申報災損，縮短勘查時間，使農民提早復耕，縣議員李明哲、廖偉晴、王鈺齊、吳蕙蘭、游淑雲、縣農會總幹事簡明欽、古坑鄉長林慧如今天均出席記者會為農民發聲。（周麗蘭攝）

農民申報天然災害現金救助時常遭遇勘查時差，農委會去年委託農業工程研究中心開發農損現地照相App已經上線，卻僅能作為災損「佐證」而非判定「依據」，雲林縣長張麗善今（30日）呼籲農委會修訂辦法，開放使用App申報災損，縮短勘查時間，使農民提早復耕。

張麗善指出，農產業天然災害救助作業要點規定「得以科技工具輔助勘查」，農委會、農工中心都極力推廣的「農產業天然災害現地照相APP」就是利器，農民在天災第一時間就可對受損的田區拍照上傳。

張麗善說，農委會並未開放「農產業天然災害現地照相APP」作為災損判斷依據，以至農民仍須等待公所人員排定時間勘查，曠日廢時，延遲復耕，例如古坑鄉幅員遼闊，每次災損高達4000筆，且許多位於深山，勘災更不易，無法及時存證以致判定不合格造成民怨。

財團法人農業工程研究中心資訊組副研究員詹皇祥指出，使用這個App拍照可以精準顯示拍照的時間、地點、拍攝者所站的地段及地號、往哪個方向拍等資訊，免去以前農民自行拍照無法徵信的問題，且操作很簡便。

此外，張麗善也呼籲農委會對於氣候變遷造成延遲性災害問題，考量農產特性，延長災害的認定期，不侷限10日內申報逾期不受理，氣候變遷衝擊下很多農作物受損期很長。

關於審計部要求追回非農田面積的農損救助，農委會昨（29日）修法「農損救助免扣除農業生產直接相關設施」作為因應，張麗善表示肯定與感謝，她也建請農委會溯及既往自2017年，讓農民安心耕作。

張麗善強調，雲林縣被列管1萬1399件，目前已清查6000多件，只有485件有問題，多數是因為設置農路、埤塘、水溝。

縣議員李明哲、廖偉晴、王鈺齊、吳蕙蘭、游淑雲、縣農會總幹事簡明欽、古坑鄉長林慧如今天均出席記者會為農民發聲。

李明哲表示，早年農民無償提供土地作為開闢渠道、農路，對他們而言已是損失，政府並未補貼，老一輩常說「土地比副本少」，審計部不了解農業發展過程而有此誤解。