受瑪娃颱風外圍環流影響，為防止大量豪雨淹沒宜蘭縣蘇澳鎮主要河川新城溪的兩旁農田，鎮公所建設課昨盡速前往清淤，於溪的南北側各開挖一條水道，讓雨水能順利排出，降低農損災況。鎮長李明哲指出，先提早做好讓出海口疏通，以防河水堵塞回流到農田裡。

因瑪娃颱風來勢洶洶，昨日蘇澳鎮存仁里長陳日方看到港口大排水位高漲，遂至出海口查看，發現大量淤積，他指出，若受瑪娃颱風外圍環流影響，恐會帶來豪雨，屆時大排兩側不論是農作物還是第一期稻作都會有災損狀況，故趕緊請鎮公所建設課清淤疏通。

昨已開挖南側水路，今繼續挖北側水路。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

公所建設課表示，每年5月汛期來臨前，會進行雨水下水道、野溪跟區域排水清淤作業，日前與阿里史溪、蘇北里抽水站周邊防災社區也不停做演練，並準備2000包防汛沙包放置公所前廣場，民眾若有需求可領取；至於昨日里長反映新城溪淤積部分，也已派員至溪的南北側各開挖一條水路，讓雨水可流向大海。

建設課進一步指出，受颱風影響，今日浪增強，挾帶大量海沙多少會再度淤積出海口，雖然擔心會淹水，但顧及施工人員的安全，先暫停怪手開挖，目前新城溪口兩側水路及汙水下水道暢通，應可大大降低水淹農田的風險。

宜蘭縣蘇澳鎮長李明哲今至新城溪口勘查出海口疏通工程。 （蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

李明哲今至新城溪出海口勘查表示，感謝熱心民眾與里長對於水文資訊有了解，方能及時觀察港口大排水位升高，雨水若排不出去恐塞住出海口，公所接獲訊息後盡速處理，這樣就算連續降雨，大坑罟兩邊的農田，積水也能夠消退，將災害降到最低。