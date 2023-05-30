合歡山武嶺是熱門的高山景區，為了維護行人安全，今年4月在合歡山公路武嶺段畫設行人穿越道標線。（仁愛警分局提供／楊靜茹南投傳真）

合歡山武嶺位於台14甲線31.5公里處，海拔3275公尺、是台灣公路最高點，公路總局在武嶺停車場至武嶺亭間畫設斑馬線，並在武嶺隘口兩端設置管制燈號，若車流量大由警方控制使用，仁愛警分局配合警政署洗刷台灣是行人地獄惡名政策，5月加強取締「不停讓行人」，在合歡山斑馬線開出4張罰單。

合歡山是熱門的高山景區，氣候四季分明，春天可賞杜鵑花，夏季能避暑、仰望天空浩瀚銀河，秋高氣爽吸引大批山友登高望遠，冬天雪季時，追雪遊客絡繹不絕。公路總局在台14甲線約31K、31.4K武嶺隘口兩端設置交通號誌，遇車流量大時機動管制，避免因車多而交通大打結。為維護行人安全，武嶺停車場至武嶺亭間路段畫設斑馬線與槽化線。

合歡山公路總局指出，武嶺一帶遊客多，民眾橫越台14甲線往返停車場及武嶺亭，時常出現人車爭道狀況，為了維護行人安全，今年4月在該路段畫設行人穿越道標線。

仁愛警分局指出，配合中央政策，透過攔查並配合科技執法，5月加強取締「行人穿越道不停讓行人」，5月中旬首次在全台最高海拔公路斑馬線開出1張不停讓行人的罰單，上周周末又陸續取締3件，該路段5月累計開出4張罰單。

仁愛警分局提醒，台14甲線合歡山松雪樓、合歡山武嶺、清境農場、清境國小，及台14線霧社地區、仁愛國中、仁愛高農、仁愛國小等路段，都是加強取締不停讓行人的熱區，建議用路人除了停讓行人，行經閃黃、閃紅燈路口則須停等再開，避免違法。