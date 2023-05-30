綠營今批新北市長侯友宜荒廢市政參選總統後，新北接連發生槍擊事件治安敗壞，新北市政府反擊，新北市治安滿意度70.5％為前段班，民進黨為選舉目的，不斷刻意汙名化新北市治安環境，以政治語言製造社會不安，打擊第一線警察同仁的士氣 。

市府指出，近期從台灣頭至台灣尾都可見詐騙、槍、毒橫行，社會案件頻傳，黑道份子氣燄囂張，昨天不只南台灣接連發生小港以及星巴克槍擊事件，中台灣也傳出民眾到ATM領錢居然也能撿到槍。

由此可見，當前全台治安問題已經陷入結構性的困境，執政黨發言體系卻從不思檢討如何從根本解決問題、以及如何促請中央與地方同心齊力打擊犯罪，反而不斷操作相關議題，成天打擊地方政府對治安的努力，要辛苦的第一線警察同仁情何以堪！

市府強調，新北市警局對於發生槍擊案件的態度，絕對是全力投入、積極偵辦，包括今日因網路賭債糾紛發生的三重開槍事件，三小時內就速逮槍手，只要一有案件發生，轄區分局及刑警大隊就會立即組成專案小組，報請地檢署檢察官指揮，不眠不休追查，就是要在最快時間內，動員優勢警力火速將所有涉案犯嫌逮捕到案，一個也不會放過。

市府進一步表示，根據《遠見雜誌》公布的最新評比數據，新北市在治安方面，滿意度70.5％，和第一、二名的台北市70.9％、桃園70.6％，數據幾無差異且都在抽樣誤差3.7％的範圍內，都屬於治安滿意度數一數二的前段班，並且遙遙領先滿意度53.6％的台南，以及65.2％的高雄。

市府指出，綜觀過去這段時間，各縣市數據平均都退步，顯見治安問題在全台各地遍地開花，黑槍流竄、毒品氾濫、詐騙猖獗，犯罪絕對不會只發生在單一地區，呼籲政治人物不要再為了政治操作，亂射政治慶記，批評單一縣市政府，籲請中央與各縣市政府通力合作打擊犯罪，以實質作為共同守護國人。