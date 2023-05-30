謝國樑臉書粉專被假冒 本人喊：認明藍勾勾官方認證 17:382023/05/30 中時 張志康 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市長謝國樑30日在臉書發文表示，發現有假冒的粉絲專頁出現，呼籲民眾要認明臉書的官方認證，以免上當受騙。（張志康攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市長謝國樑30日在臉書的粉絲專頁發文，表示發現了有人竟然假冒他設立了粉絲專頁帳號，他希望民眾認明臉書的官方認證（藍勾勾），以免上當。 謝國樑在臉書的粉絲專業有5.1萬人追蹤，他也多次透過自己的粉絲專頁開直播，與民眾溝通自己的想法。謝國樑30日在原本的臉書粉絲專頁發文表示，發現臉書上有假冒粉絲專頁出現，完全盜圖且名稱取「謝國樑fanpage」，試圖以假亂真、魚目混珠。 謝國樑強調，他的臉書粉絲專頁早已經過臉書的藍勾勾官方認證，請大家小心，切勿上當受騙。 #基隆市 #臉書 #謝國樑 #詐騙 #假冒 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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