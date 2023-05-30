基隆市長謝國樑30日在臉書的粉絲專頁發文，表示發現了有人竟然假冒他設立了粉絲專頁帳號，他希望民眾認明臉書的官方認證（藍勾勾），以免上當。

謝國樑在臉書的粉絲專業有5.1萬人追蹤，他也多次透過自己的粉絲專頁開直播，與民眾溝通自己的想法。謝國樑30日在原本的臉書粉絲專頁發文表示，發現臉書上有假冒粉絲專頁出現，完全盜圖且名稱取「謝國樑fanpage」，試圖以假亂真、魚目混珠。

謝國樑強調，他的臉書粉絲專頁早已經過臉書的藍勾勾官方認證，請大家小心，切勿上當受騙。