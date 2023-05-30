針對車載邊緣運算應用，友通推出最新搭載NXP i.MX8M處理器的工業級車載系統VC900-M8M，具備先進的運算能力及電源管理功能，可有效節能並提高使用效率；另一方面，VC900-M8M基於ARM的設計架構，支援Yocto Linux 2.5和Android 9.0，可提供更多開發方面的彈性，有利於客戶根據特定需求去創建客製化的軟體解決方案。

友通總經理蘇家弘表示，建構高效率且安全的智慧運輸系統(ITS)是發展智慧城市最重要的一環，VC900-M8M導入VicOne的車用網路安全解決方案-xCarbon，在車載單元(OBU, On Board Unit)偵測到異常行為後，能立即溝通駕駛人機介面(Driver HMI)並回報至系統後台，確保連網汽車與設備通訊時受到保護並即時示警，達到預防並抵禦駭客入侵之目的。

VC900-M8M不僅支援5G/4G、WIFI/Bluetooth，提供全方位的移動服務，並整合多種感測器與通訊設備，使車隊管理者能夠即時收集車輛相關數據與位置，包含：車速、里程數、駕駛行為(加速、煞車、轉彎)等等，有助於管理者進行不同的應用，例如：車輛保險評估。

同時VC900-M8M基於抗震防塵無風扇設計，又能支援寬溫攝氏-20到70度、寬壓支援9Vdc~36Vdc，通過軍用法規MIL-STD-810G及歐洲汽車電子電器類法規E-Mark，適合在各種受惡劣環境和極端氣候中穩定運作，除了滿足電動車和新能源車的產業需求，也為無人自駕車或電動車帶來交通效率及運輸安全。