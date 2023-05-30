許源宏博士本次發表的動物試驗結果，以IOP作為樹突細胞疫苗的佐劑，同時利用IOP MRI顯影劑的特性，在體內追蹤樹突細胞分布情形的動物試驗。利用乳癌細胞的碎片作為抗原，在體外與樹突細胞及IOP共培養製成樹突細胞疫苗後，再打入乳癌小鼠模型，評估其抗腫瘤能力；試驗結果發現，IOP除了能夠大量的被樹突細胞吞噬外，相較於目前市面常見的佐劑-聚肌胞甘酸(Poly I:C)及皂素(Saponin)，更能大幅活化樹突細胞及提升抗腫瘤的能力，並且透過MRI追蹤，能觀察吞噬過IOP的樹突細胞，是否進入淋巴結中進行後續的免疫反應。對於未來的細胞治療的助益，在於醫師可以追蹤到細胞在體內的部位，以及停留的時間，更容易做出最有效的治療策略擬定。

同時，巨生醫與史丹佛大學Heike Daldrup-Link教授及其團隊合作兩年來，成果已陸續浮現。已完成的兩項細胞追蹤動物試驗：大腦多形性膠質母細胞瘤(GBM)的嵌合抗原受體T細胞療法(CAR-T)動物試驗，及骨髓幹細胞(MSC)在豬軟骨缺陷修復動物試驗，IOP都成功地標訂到幹細胞或CAR-T內，並且讓研究人員追蹤細胞的位置與觀察停留的時間，試驗結果日前皆已分別刊登於Theranostics1與Investigative Radiology2兩大國際知名期刊。