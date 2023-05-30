台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，新竹縣市受惠新竹科學園區發展，吸引不少全台各地的高科技就業者移居，因為所得高，敢生能養，使新竹的幼年人口占比最高；而桃園市在大台北生活圈中房價最親民，社會福利也好，因此許多脫北的小資夫妻移居桃園，也是全台本島青壯年人口占比最高的縣市，因經濟壓力減小，更願意生養小孩，幼年人口占比屬六都之冠。

台灣房屋新竹園區關埔直營店店長甘坤鑫表示，離竹科最近的重劃區就是關埔重劃區，因有好市多和大型連鎖品牌，商業機能成熟，採買方便，成為竹科就業人口的購屋區域首選；不過也因為非常熱門，重劃區內的關埔國小、龍山國小年年額滿，而光武國中還得設籍九年才能卡位入學，顯見幼年人口增加速度快。由於竹科家庭多為四口之家，購屋主力產品為三房，甚至四房為主，關埔重劃區十年內新大樓單價在55~60萬之間，總價至少在2000萬起跳。