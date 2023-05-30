義大利與瑞士邊境的馬焦雷湖28日晚間發生船隻遭狂風吹翻沉沒的意外，至少4人喪生。

義大利北部跨瑞士邊界的湖泊馬焦雷湖（Lake Maggiore）週日（28日）有遊船突遇強風翻覆，經警方連夜搜索，全船25人之中4人喪命。警方已公布死者身分，其中3人身分敏感，包括2名義大利現役情治人員與1名以色列退役維安部隊人員。

綜合英國廣播公司、路透社、《每日郵報》報導，義大利北部近日天候不佳，義大利氣象單位曾對當地發布雷暴（thunderstorm）警示。義北倫巴底大區（Lombardy）週日晚間天候惡劣，米蘭機場不少航班延誤。義大利媒體最初報導，翻覆的船隻名為「歡愉號」（Goduria），船身16公尺長，船上一共25人。船隻翻覆當晚已尋獲2名死者，另有2人失蹤，湖水冰冷。美聯社報導，消防當局派出的潛水夫陸續尋獲另2名死者，第4名死者是在獲救之後不久即告死亡。

警方起初僅稱4人分別為義大利籍1男1女、以色列籍男性與俄羅斯籍女性。其中俄籍女子為船主的妻子，夫妻倆以船為家，平時載客遊覽馬焦雷湖。

Four dead after boat capsizes on Italy's Lake Maggiore https://t.co/Y6v5bfAyfY pic.twitter.com/tbe2dqzTAB — The National (@TheNationalNews) May 29, 2023

米蘭警方週一（29日）公布4名死者身分，包括62歲的阿隆齊（Claudio Alonzi）、53歲巴諾比（Tiziana Barnobi），這兩人是義大利籍情治單位人員；50歲的艾列茲（Shimoni Erez）曾任以色列維安部隊人員，當地媒體稱，艾列茲尋獲時已經死亡。俄籍死者是波茨柯娃（Anya Bozhkova），她是船主的妻子，今年50歲。船主幸運生還。

義媒指，阿隆齊、巴諾比此行是為了參加一名友人的慶生會。兩人在義大利情報單位職務為何，目前未明。

以色列外交部稱，外事人員正在協調把艾列茲遺體運回以色列事宜。

馬焦雷湖是熱門觀光景點，位於阿爾卑斯山南側山腳下，縱跨瑞士與義大利交界。事發當天，船主夫婦載客遊湖慶生，船上遊客還包括英國籍、德國籍人士，結果遇上突如其來的狂風，悲劇因此發生。據悉湖面狂風後來演變成一場小型颶風。

船隻翻覆後，部分人員自行游到湖邊待援，也有人經由其他船隻搭救，義大利消防當局稱有19人設法游上岸。船隻翻覆後不久即沉沒於馬焦雷湖南端城鎮里桑薩（Lisanza）附近水域。消防當局公布的救援畫面顯示，有木頭、椅子漂浮湖面，直升機在空中巡航，多輛救護車與救護直升機也到場支援。至少5人送醫。