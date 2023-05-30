中央氣象局發布海上颱風警報，台東縣蘭嶼鄉出現13級瞬間陣風，豬舍屋頂遭吹走，居民忙著撤離豬隻，羊群主動下山避颱。台東縣政府宣布蘭嶼鄉今天下午停班停課，台東市區目前無風雨、豔陽高照。

中央氣象局蘭嶼氣象站表示，蘭嶼今天最大平均陣風11級，最大瞬間陣風13級，出現在上午7時23分。

台東縣蘭嶼鄉出現13級瞬間陣風，豬舍屋頂遭吹走，居民忙著撤離豬隻。（阿諾本旅遊提供／蔡旻妤台東傳真）

因颳強風，一些豬舍屋頂被吹走，民眾擔心後續會下大雨，趕緊將豬隻撤離；山上的羊群也主動下山回到村落躲避颱風，有的羊隻則躲在山洞內。

台東縣蘭嶼鄉出現13級瞬間陣風，豬舍屋頂遭吹走，居民忙著撤離豬隻。（阿諾本旅遊提供／蔡旻妤台東傳真）

蘭嶼當地縣議員黃碧妹表示，蘭嶼豬在島上的意義很大，傳統上蘭嶼人家家戶戶都會養豬，豬不僅是財富的象徵，在蘭嶼的歲時祭儀中也扮演著重要角色。

尤其是每年飛魚季開始的招魚祭，豬是獻祭海神的牲禮，大船下水殺豬更是重要的儀式，將豬肉分給前來祝賀的親友。

台東沿海連續2天出現長浪，打在消波塊和防坡堤上激起逾10米高浪花，不過雖然發布海警，台東地區沒有下雨，還一度艷陽高照。