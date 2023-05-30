邁阿密熱火接連解決東區老大公鹿（4勝1負）、老冤家尼克（4勝2負）、老二塞爾提克（4勝3負），最後一關大魔王就是西區老大金塊，特別是他們的中鋒約基奇（Nikola Jokic）戰力強大，而且早就與熱火結下了樑子。

2021年季初的比賽，約基奇在持球過半場時被熱火莫里斯（Markieff Morris）阻擋，遭到莫里斯的肘擊小動作激怒，約基奇從後面用前臂攻擊莫里斯，將莫里斯打倒在地，結果兩人都遭驅逐出場。

莫里斯一口氣缺陣30場比賽而遭到嘲笑，他憤怒推文回應說：「想像有個300磅的笨拙肥仔全力衝刺直接撞上你的脊椎！我是真的受傷了。」約基奇遭禁賽1場，莫里斯挨罰5萬美元，在旁叫囂的吉米巴特勒（Jimmy Butler）也吞了3萬美元罰單。

熱火總教練史波斯查（Erik Spoelstra）批評約基奇「那是危險又骯髒的動作」，約基奇本人也坦承「我不該有這麼愚蠢的反應」。賽後巴特勒還帶著人馬去金塊休息室「堵人」，約基奇兩位強壯的哥哥也嗆聲要加入戰局。如今莫里斯已經轉隊（獨行俠），主將吉米巴特勒還在熱火，兩隊人馬冤家路窄，即將進入今年最後的大決戰。