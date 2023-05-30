大陸央視新聞用戶端報導，大陸教育部5月30日在國家圖書館啟動「全民閱讀標準建設工程」。

近年來，大陸全民閱讀活動持續深入，但仍存在人均閱讀量偏低、城鄉差異較大，閱讀能力培養系統性和科學性不強、閱讀興趣激發舉措和方法不多等問題。大陸國內外實踐充分證明，分級閱讀有助於激發閱讀興趣、培養閱讀習慣、提升閱讀素養，但大陸目前未有適用於全民的分級閱讀標準體系。

實施全民閱讀標準建設工程，建設服務全民閱讀活動的中文分級閱讀標準，將填補大陸全民分級閱讀標準建設空白，助力完善全民閱讀評價指標體系，推動提升全民閱讀興趣、提高全民閱讀素養，服務深化全民閱讀活動。

全民閱讀標準建設工程以「激發閱讀興趣、培養閱讀習慣、提升閱讀素養」為目標，強化公益性和指導性，不聚焦特定人群、不掛鉤學業測評，為所有的中文閱讀者提供科學性、系統性、差異性、個性化的閱讀指導。

工程計畫通過三年時間，完成三項重點工作：

一是研製具有中國特色、世界水準的全民閱讀標準。基於全民閱讀理念，遵循中文學習規律和人的心智成長規律，覆蓋不同年齡、不同閱讀水準、不同閱讀需求，建設中文分級閱讀標準。

二是編纂以人為本、面向全體國民的全民閱讀文庫。對應標準等級，涵括人文社會科學、自然科學、應用科學等多學科門類，深度融入中華優秀傳統文化、革命文化、社會主義先進文化和科普教育內容。

三是開發科學、簡明、實用的全民閱讀智慧測評系統。利用自然語言處理、大資料等人工智慧技術，為閱讀者提供自適應的閱讀能力和水準分析，並推薦與閱讀等級相匹配的書目和相應閱讀指導。助力人人愛讀書、讀好書、善讀書，為大陸全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興作出應有貢獻。