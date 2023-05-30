知名百萬YouTuber蔡阿嘎日前在系列影片「蔡阿嘎調查局」中前進日本街頭，訪問當地民眾心目中的「台灣最帥YouTuber」，引發討論，近期更再度推出新影片，調查日本男子認為的「最美的台灣YouTuber」，誰料結果出爐，竟讓蔡阿嘎相當驚訝。

蔡阿嘎列出十位台灣人氣女YouTuber，包括老婆二伯、滴妹、奎丁、貝莉莓、白癡公主、愛莉莎莎、瑀熙、泱泱、千千和阿圓等人，在街上隨機訪問路過的日本男子投票。其中，可見日本人對於入選名單中的人給出相當好的評價，甚至還有人點名滴妹「很像韓女團的某位成員」。

投票的最終結果顯示，白癡公主與滴妹共同以1票墊底，奎丁、千千及愛莉莎莎分別獲得2票，二伯獲得3票，泱泱拿到5票獲得第二名，冠軍則是獲得9票的瑀熙。對此，尤為有趣的是先前哥哥阿滴也在「台灣最帥YouTuber」中敬陪末座，讓蔡阿嘎不忍笑說：「你們兄妹不適合來日本。」

影片在社群上曝光後，也引發網友討論，不少人紛紛留言寫下自己的看法：「二伯在我們心中是最美的啦！」、「覺得大家都是漂亮的YouTuber，各自有不同的市場啦。」此外，也驚喜釣出貝莉莓留言：「哇也太榮幸！沒選也不會告啦哈哈哈哈哈哈哈」，討論不斷。