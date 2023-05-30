戀愛中不免會出現沒有安全感的時候，對此，《星座好朋友》運勢專欄分享12星座在戀愛中提升安全感秘訣，其中金牛座、巨蟹座、處女座、摩羯座需提升自己的自信；牡羊座、雙子座、獅子座、射手座需多一些溝通才不會產生誤會；天秤座、天蠍座、水瓶座、雙魚座則是容易胡思亂想，需給對方多一些信賴。

1、提升自信

●代表星座：金牛座、巨蟹座、處女座、摩羯座

這些星座沒安全感的主要原因是因為沒自信，他們對自己的外表感到自卑，所以時常害怕其他人搶走自己的另一半，因此需對自己多一點自信。金牛座和摩羯座雖然個性低調，但是實力卻是不容小覷；巨蟹座和處女座必須要好好矯正自己的「悲觀」，不可總是把事情往壞處想，在愛情裡，就能得到安全感。

2、多一點溝通

●代表星座：牡羊座、雙子座、獅子座、射手座

牡羊座和射手座個性直來直往，雖然他們平時有任何話都會勇敢說，可是一旦他們不想說時寧願藏在心底也不肯透露一句，但其實如果不把話說清楚，就很容易產生誤會，也會無法得到安全感。雙子座和獅子座則是比較霸道，喜歡幫對方做決定，也比較不懂得去溝通和尊重對方，因此感情經常發生摩擦，安全感自然就變低。如果想在愛情裡得到安全感，這些星座都需要好好坐下來溝通。

3、信賴很重要

●代表星座：天秤座、天蠍座、水瓶座、雙魚座

天秤座和雙魚座容易胡思亂想，也因為這樣明明沒有的事情，也會被他們懷疑，基本上他們的安全感都是自己嚇自己消失的，給對方多一點信賴，不要腦補太多，才能得到真正的安全感！天蠍座和水瓶座特別容易疑神疑鬼，因為深怕受到傷害，所以經常懷疑另一伴，自然而然也就越沒安全感，試著對伴侶多一點信賴才是得到安全感的關鍵。