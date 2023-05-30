澄清湖棒球場從4月7日起暫停租借並進行改善工程，30日重新「開門見客」，草皮相較於上月看到光禿禿的一片已有明顯改善，聯盟表示，在決定可以開打前至少有進行2次以上的場勘，草皮的平整度是沒問題的，接下來至6月底的一、二軍賽程都能按照計畫進行。

中職球員工會在上月發出新聞稿，文中指出球員工會從官辦熱身賽後就針對嘉義市、澄清湖、斗六及洲際棒球場進行使用者意見調查，結果有超過3成選手建議降低嘉義市立棒球場的賽程比例，逾半數球員認為澄清湖已有嚴重安全疑慮。對此高雄市政府也立即作出暫停租借的決定，進行球場養護改善工程。

經過1個多月的整修，澄清湖草皮狀況已明顯改善，今天交手的中信兄弟及樂天桃猿2隊教練、球員多數也都給予正面回饋，但指出外野還有些坑洞的情況。對此賽務部主任陳宋卿指出，主要是草的密度還需要時間養護，不會影響到草皮平整度。

陳宋卿表示，4月初球場狀況確實不理想，但上次聯盟再來場勘時狀況已經改善的差不多了，「以1個月的時間來說，能做到這樣很不容易，這些都是需要時間。」從今天起的一軍4連戰、下周3連戰及二軍的5場賽事都可正常進行。

高雄市政府運動發展局侯尊堯表示，這段時間主要進行噴灌系統、草皮、紅土夯實等作業，投手丘、本壘打擊區也有進行施作。先前改善期間也有邀請聯盟、球員工會來看，「都說比四月初好非常多，也都有保持密切聯繫。」

侯尊堯強調，球場養護不會因為有改善而停止，會持續把球場改善好，讓球員打球、球迷看球有良好的環境。另外。他也提到，因應台鋼雄鷹明年上一軍，希望主場首戰能在澄清湖進行，因此7月起的封館整建工程將分為2期，第一期工程預計先施作硬體設備，像是觀眾席椅子、廁所、啦啦隊應援區、球員休息室、記者室及機電等，等2024年球季結束後再進行第二期工程。