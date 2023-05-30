網路正妹姚采辰以亮麗外型和F罩杯火辣身材，擁有超高人氣，在自創服裝品牌後被網友封為「最兇老闆娘」，也經常受邀各大節目，引起各種話題。最近姚采辰分享上節目《小姐不熙娣》的心得，並貼出與小S合照，沒想到兩人身材對比畫面變成話題，有網友驚呼「簡直是輾壓級別」。

姚采辰昨（29日）在IG上傳日前錄製《小姐不熙娣》的多張照片，表示自己當天其實有點緊張，多虧工作人員陪她聊天才放鬆心情；姚采辰更興奮地說，很久沒上節目，竟然還能看到小S本人，又美又幽默，更附上與偶像小S的合照，但1亮點意外掀起討論。

原來姚采辰當天穿了一件低胸洋裝，超兇身材呼之欲出，大方秀出事業線，相較之下，小S穿了時尚白西裝，兩人身材對比後格外強烈，許多網友忍不住笑說，「這樣對比簡直是輾壓級別」、「太大了吧，小S不會生氣嗎？」、「看完這集，目光很難從妳身上移開啊」、「身材太好了，好奇小S有沒有偷摸」。

姚采辰除了自己創業當老闆，也積極經營YouTube和社群平台，光是IG就有超過85萬粉絲，每每發文都會引起熱烈迴響。