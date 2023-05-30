OECD此前進行了里程碑式的改革，明年一月開始導入最低15%的全球稅，並將對跨國企業造成壓力。

越南已經承諾遵守OECD規定，針對在該國營運的跨國企業有效地提高稅率至15%。由於採取許多優惠措施，越南目前對這些跨國公司的稅率要低上許多。

依照全球規則要求，在稅率較低的司法管轄地區，企業要面對母國的補充稅(top-up levy)。

補充稅意味著外國企業可以從越南提取外匯儲備，以遵守這項規定。而越南政府實施15%較高稅率的決定以及補償計畫，都是為了防止這種情況發生。

據路透引述參與會議的消息人士說法，在四月的一場越南政府會議上，有6家大型企業呼籲政府給予補償，包括南韓的三星電子、樂金電子、晶片大廠英特爾和德國的博世(Bosch)。

消息人士說，迫於壓力，越南政府正在研擬一份草案，可能在十月獲得議會通過，為大型企業提供補償。

這些公司在越南投入了數百億美元資金，例如三星電子是越南最大的單一外國投資人，在越南雇用有16萬名員工，智慧型手機產量佔越南整體半數，一家公司幾乎佔了越南出口總額的5分之1。

根據擬議中的補償決議，在越南有大量投資的公司將可以獲得稅後現金補貼，或者可退還的稅收抵免，以支援它們的製造或研究支出。