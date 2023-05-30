基隆市中山區的「大慶大城社區」，非屬封閉型社區，但當初的道路規畫沒有全數捐出給政府公有，造成外車能隨意出入，但政府卻沒有辦法修路的問題。對此在地議員施偉政在議會質詢，並邀請市長謝國樑親自訪視會勘。謝會勘後表示，大慶問題他非常了解，他會要求相關局處一定要來解決這個超過20年的老問題，不讓路繼續爛下去，危害市民安全。

市議員施偉政（左）向市長謝國樑（右）說明大慶大城社區內道路問題與困境，市議員郭美秀（中）也一同關心。（徐佑昇攝）

議員施偉政日前進行於市長施政總質詢時，多次反映中山區的「大慶大城社區」道路鋪面破損，影響居民進出與安全等問題。然而有問題的道路產權屬於私人，也不符合「公用地役」狀態，原則上公部門難以介入協助刨鋪，否則恐有違法問題。然而該社區也沒有門禁管控車輛，外車均可任意進出，因此導致該社區多巷弄路面凹凸不平，不僅難以行車，也危害行人安全。

為實際了解當地路損問題，市長謝國樑30日與議員施偉政、議員張秉鈞、議員宋瑋莉、議員郭美秀及工務處、都發處、中山區公所等相關單位到中和路168巷現場進行會勘。

大慶大城社區巷弄內道路凹凸不平，不僅造成行車困難，也造成行人危險。（徐佑昇攝）

謝國樑表示，他來過大慶很多次，也非常了解該地路面問題，並指出過去主管單位以公部門資源無法進行社區道路刨鋪為由，使道路非常難更新，也讓居民苦不堪言。

謝國樑說，針對大慶以及基隆類似的聯外私人社區內道路刨鋪問題，市府未來將比照台北市道路認定委員會，成立相關審查機制，經委員會認定有安全疑慮者，將由市府編預算進行社區道路刨鋪改善事宜。

民進黨立委參選人張秉鈞（中）與都發處長謝孝昆（左）討論，張提醒，不論是審查機制或委員會設置，都需要符合法令。（徐佑昇攝）

民進黨立委參選人張秉鈞於會勘時表示，感謝市長謝國樑願意協助大慶改善路面問題，但也提醒，不論是審查機制或委員會設置，都需要符合法令。

張並建議，應重新研議「基隆市政府辦理轄區內非封閉型社區道路路面維護計畫」，設置有條件協助社區修復道路，才可確保居民擁有合法的權益。

謝國樑強調，委員會審議機制已進入行政程序階段，待成立後將以大慶大城社區列為首案研討，針對有安全疑慮的社區道路進行刨鋪改善，徹底改善社區道路破損老舊等問題。