淡水國中與新北市立淡水古蹟博物館、旅學堂、淡水女路攜手合作，以1884年清法戰爭為主題辦理「七、八年級閱讀闖關」，透過闖關方式檢核校本課程學習成效，現場展示淡水歷史相關書籍、淡水古蹟博物館提供的桌遊及淡中自製的古蹟立體模型，讓學生體驗沉浸式的閱讀饗宴。

參與人員穿著由淡古提供的相關服飾，扮演當時的相關人物，淡水國中校長王潔雯化身馬偕博士的夫人張聰明，成為穩定後方平民的關鍵，而旅學堂老師吳峻毅扮演主將孫開華，一邊巡視戰場，也為闖關的學生提供文史知識，其他老師及淡水女路則各自扮演當時的漢人平民及外國人，引導學生完成任務。

闖關共分為5個關卡，學生在「在地故事」關卡，負責布下水雷線，先解答在地問題，再以兵乓球投進船上，布置水雷設成防線；「暗號」一關，為傳遞暗號的情報人員，透過打旗語傳遞外敵來襲的訊息；在「神明保佑」一關，透過擲茭取得籤詩解答，可獲得神明護佑。

而在「風聲」一關，學生用英語回答問題，來證明是英國人的身分，才能躲避砲戰攻擊，搜集完四關的提示卡後，才能勇闖第五關，且過程中闖關者要閱讀淡中自編古文讀本解答問題、以流暢的英語進行問答、熟悉對聯格律及打旗語，讓闖關活動更加豐富有意義。

王潔雯表示，淡水古蹟博物館提供張聰明、孫開華、清兵、洋人等服飾及《淡水風雲 決勝西仔反》動畫影片，史場景讓學生有身歷其境的感覺，而旅學堂也提供專業指導、淡水女路協力擔任關主，跨領域素養結合1884年滬尾戰役，轉化成貼近淡水在地內容，享受分組合作的刺激，讓閱讀更加多元趣味。

淡古館長黃麗鈴表示， 淡水古蹟博物館爲全齡終身學習場域的機構，為促進館校合作效益，持續投入多元的藝文活動，研發各種教學輔助工具，希望透過遊戲互動，引導學生在過程中認識文化資產，並從中了解歷史故事，未來博物館也會與各級學校積極合作，持續推廣文化向下扎根。

旅學堂創辦人李琪表示，藉由參與淡水國中舉辦的闖關活動，促成產學合作共同扎根鄉土教育，帶領孩子走出教室，借鏡歷史事蹟來提升品格，「玩中學」的探索活動拉近師生與同儕間的距離，建立自我認同、激發團隊潛能。