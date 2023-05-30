國票投顧指出，世紀鋼目前風電客戶訂單包含：一、CIP：62座座下基礎（Jacket）、合約金額161億元，將於7月完成。而受惠學習曲線提升，交付予CIP的Jacket轉趨順暢，世紀鋼有信心7月前可認列約4.2億元的罰款準備金回沖；二、台電富崴：31座Jacket與124支基樁（PP）、合約金額123.9億元，公司預計於2024年第三季完成交付；三、海龍：21座Jacket、合約金額80億元，此案是採用大型風機，Jacket單價提升約1.5倍，預計2025年5月交付完成。其中，台電富崴與海龍案Jacket皆為自製。

展望下半年，雖CIP案將結案，然將加入海龍案貢獻，因此，每月將持續完成三座Jacket，受惠海龍案的Jacket單價較高，整體單位售價將獲得提升，法人預期，世紀鋼下半年營收將較上半年成長，且7月CIP案交付完成後將不需再外包生產毛利率較低的Jacket，毛利率也將獲得提升。