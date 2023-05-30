壽險公會去年八月底才改選結束，不到九個月再舉行一場補選，主要是在近兩個月內突然兩位副理事長出缺，前富邦人壽總經理陳俊伴，於去年底申請退休，而另一位前副理事長、前中國人壽董事許東敏，在四月底退休後即轉到台灣人壽擔任董事，換東家後難直接續任副理事長職務。
因壽險公會副理事長出缺之前也有過先例，依循先例進行補選，並於今天於理監事會上進行補選。今天最終投票結果，由富邦人壽總經理陳世岳當選副理事長，中國人壽總經理黃淑芬當選常務理事。
壽險公會今天舉行副理事長補選，主要是近期兩位副理事長出缺，今補選結果確定，由富邦人壽總經理陳世岳當選副理事長，中國人壽總經理黃淑芬當選常務理事。
壽險公會去年八月底才改選結束，不到九個月再舉行一場補選，主要是在近兩個月內突然兩位副理事長出缺，前富邦人壽總經理陳俊伴，於去年底申請退休，而另一位前副理事長、前中國人壽董事許東敏，在四月底退休後即轉到台灣人壽擔任董事，換東家後難直接續任副理事長職務。
因壽險公會副理事長出缺之前也有過先例，依循先例進行補選，並於今天於理監事會上進行補選。今天最終投票結果，由富邦人壽總經理陳世岳當選副理事長，中國人壽總經理黃淑芬當選常務理事。
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