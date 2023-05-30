一名高中女生常常在學校被同學嘲笑、排擠長達半年，導致她情緒低落，甚至不想去學校，經過東元綜合醫院精神科醫師楊錚宜長期的診療與心理諮商，漸漸幫助高中女生走出陰霾。楊錚宜也建議以耐心傾聽、不輕忽求助訊息、問問孩子希望何種協助這3項方法，讓家長陪伴孩子走過低潮。

楊錚宜觀察，類似個案在診間，孩子往往顯得沈默，家長則十分焦慮與激動，滔滔講述他們如何處理孩子的狀況。楊錚宜提醒，當孩子遭遇社交挫折，出現懼學退縮等表現時，家長必然感到非常憂心，很容易焦急地想快速幫忙孩子找出可能的原因和解決方法，於是常會出現責怪孩子、想找老師或對方理論、忽略孩子的情緒。

楊錚宜指出，這幾種反應隱藏的訊息是「你做的不對才導致別人這麼對你」、「沒那麼嚴重，沒必要太難過」，將會讓孩子產生更多自我懷疑和自我否定，覺得自己很糟糕、很孤單。

許多校園霸凌的研究發現，只要有1個人願意站出來陪伴、支撐著孩子，他就會覺得自己不是孤單的那一個。楊錚宜建議家長耐心傾聽，同理孩子的感受、確認事態的嚴重程度，絕對不能輕忽孩子所透露的求助訊息、問問孩子希望我們給予什麼樣的協助。

楊錚宜表示，門診醫師雖然沒辦法直接處理霸凌事件，但對孩子來說，有1個安全包容的空間可以說出自己的困境，教導父母給予孩子支撐，與孩子站在同一陣線，感受他的遭遇，一起想出最適合的處理方法，才可以將霸凌的傷害大大降低。

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