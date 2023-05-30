千萬別忽視頭皮帶給你的警訊！翰醫堂中醫診所指出，頭皮狀況不良，頭髮可能無法獲得足夠的營養和氧氣，進而導致掉髮。並提醒若出現頭皮屑過多、頭皮發炎、掉髮量過多、頭皮過度乾燥或油膩等狀況，就要特別注意；尤其長時間每日掉髮量超過80～100根，或出現斑塊性整片式落髮，應儘早尋求專業醫師治療。

翰醫堂中醫診所在臉書粉專發文，說明頭皮健康的重要性，並列出4大頭皮常見問題及改善方式：

1、頭皮屑過多：中醫師指出，頭皮屑的形成通常是由於頭皮過度乾燥或過度油膩所引起。頭皮過度乾燥時，會使角質層變厚，細胞間的黏著力降低，容易脫落形成頭皮屑；而頭皮過度油膩，是因為頭皮分泌過多的皮脂所引起，容易吸附灰塵和污垢，產生炎症，進而形成頭皮屑。

中醫師建議，可選擇適合自己頭皮狀況的抗屑洗髮水來減少頭皮屑生成。另外也要控制洗髮頻率，避免頭皮過度乾燥或油膩，每周清洗2～3次，或依據個人頭皮狀況進行調整。

2、 頭皮發炎：中醫師說明，頭皮發炎通常會伴隨紅腫、發癢、脫屑等症狀。可能是因為長時間暴露在陽光下，過多的皮脂堵塞毛囊，促進細菌繁殖所導致。

中醫師建議，可先從洗髮精開始調整，發炎時應使用溫和的洗髮水和護髮素清潔頭皮和頭髮，以減少頭皮屑和油脂的積累。飲食上則要多攝取蔬菜、水果等富含維生素和礦物質的食物，同時減少攝取刺激性食物和飲料，如辛辣食物、咖啡等。

3、 頭皮乾燥或油膩：中醫師指出，可能是過度清潔頭皮導致。由於經常使用含有過度清潔劑的洗髮水，進而刺激頭皮產生更多油脂，因為頭皮會認為，需要補充更多油脂來平衡過度清潔造成的乾燥。

中醫師建議，可以選擇天然成份且不刺激頭皮的洗髮精，除了不要過度清潔頭皮外，每次洗完頭後也可以使用護髮素保濕頭皮和頭髮。

4、掉髮：中醫師表示，頻繁掉髮與頭皮健康問題關係密切，若出現如頭皮屑、頭皮油膩、頭皮發炎等問題，可能會進一步導致毛囊萎縮、生長減緩及掉髮。另外，頭皮的血液循環和滋養也對頭髮的生長和健康至關重要。如果頭皮狀況不良，頭髮可能無法獲得足夠的營養和氧氣，進而導致掉髮。

中醫師建議，可以透過使用適合的洗髮水、定期按摩頭皮、保持頭皮清潔等方法來達到減緩落髮，但如果長時間每日掉髮量超過80～100根，或有出現斑塊性整片式落髮，應儘早尋求專業醫師治療。