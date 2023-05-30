屏東飛龍瀑布20號發生10人溯溪團遇溪水暴漲，5人失蹤；警消集結民間搜救團體連日搜索，27日將最後一名罹難者吊掛離開；為期8天搜救過程中，搜救員跋涉山域水域、激流，靠溪降繩索及立體救援，一度下降10層樓高山谷，冒險犯難、不畏艱辛的精神，不少人見影片說「無法用言語形容的感動！辛苦了」。

屏東縣政府消防局特種搜救大隊在臉書曝光20至27日的搜救紀錄影片，21日用空拍機發現5位生還者，空勤和地面人員同時接近患者，由空勤順利將人接出，之後陸續幾天開始救出罹難者，搜救人員靠攀爬陡壁，爬上山底後再下降，眾人合力打包罹難者上山頂後，遺體才由空勤吊掛離開。

為期8天搜救過程，搜救員跋涉山域水域、激流，靠溪降繩索及立體救援，一度下降10層樓高山谷，冒險犯難、不畏艱辛的畫面曝光。（翻攝畫面）

為期8天搜救過程，搜救員跋涉山域水域、激流，靠溪降繩索及立體救援，一度下降10層樓高山谷，冒險犯難、不畏艱辛的畫面曝光。（翻攝畫面）

過程中團隊反覆觀看空拍畫面找尋失蹤者，找到人後還需冒著下雨風險出發，最後在27日救出最後一名失蹤者，搜救人員一度需下降10層樓高的山谷；搜救隊提到，「27日這一天，帶著最後一位罹難者回家時，那是無比感動的時刻，那是我們團隊努力奮鬥的結晶，更是對他們和他們家人的重大承諾。」

該影片曝光為期8天的搜救任務中，每位救難人員跋涉山域、水域、激流，靠溪降繩索及立體救援，又也空拍機提升效率的每個辛苦畫面；搜救隊說，（每個仁）不顧個人安危，奮力尋找失蹤者，為了生還者的安全，他們付出了辛勤努力；網友留言「看完影片內心無比震撼，不論生死，團隊都是用生命來救援，令人敬佩」、「無法用言語形容的感動！兄弟們辛苦了」、「看完影片更加感佩各位救難人員的辛勞」、「大自然的福星您們辛苦了！感恩」。