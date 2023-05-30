今（30）日民進黨2024大選提名策略小組下午再度開會，對於艱困選區立委提名，將擬於台北市第三選區（中山松山）徵召前黨副秘書長林飛帆、台北市第五選區（中正萬華）提名市議員吳沛憶，而對於先前傳出的藝人「雞排妹」鄭家純並未出現在名單上，引發討論。

今日民進黨佈局立委艱困選區，台北市第三選區（中山北松山）徵召林飛帆對上王鴻薇；台北市第五選區（中正萬華）則提名吳沛憶、台北市第六選區（文山）提名市議員王閔生、民進黨桃園第五選區（平鎮龍潭）提名市議員劉仁照、苗栗縣第一選區（海線）徵召竹南鎮前鎮長康世明、高雄市第三選區（左營楠梓）提名市議員李柏毅。

而根據黨內的人士表示，這次的提名是根據「黨內」、「新世代」、「深耕基層」三個原則為主，而林飛帆、吳沛憶、王閔生這三位人選中有兩位，都是深耕基層的新世代現任議員，因此派出他們對戰國民黨，至於其他人也是同樣基於這三個原則出線。