四波梅雨報到後，原本預期今天像是高雄可望調低限水燈號，不過經濟部屬情會議研商後，最後只宣布解除新竹、苗栗解除水情燈號，但中南部重點區域燈號都維持不變，只有限水成數放寬，以及夜間減壓時段從8小時減為6小時而已，水情管制並未給予大幅舒緩。

原本新竹為夜間減壓供水黃燈，苗栗只是提醒綠燈，即日起都予以解除，等於苗栗以北「脫離旱象」。而中部台中、北彰，嘉義共三區為第一階段限水夜間減壓供水黃燈，予以維持，可是夜間減壓時段，從現行每晚10點到隔日早上6點，改為晚上11點到隔日5點，縮短2小時。

台南與高雄是旱象大區，都實施第二階段限水橘燈，每月千度以上工業用水大戶減量10％、非工業大戶如洗車業、三溫暖，游泳池減量15％。即日起稍作放寬，工業調整為只減5％、非工業只減10％。

為何高屏溪攔河堰川流量已提升到每秒22噸，以及中部水庫幾波梅雨收穫頗豐，仍不能降限水燈號？對此水利署署長賴建信解釋，他們不是只看到今年6月，還要看到下半年二期稻作用水，畢竟曾文、烏山頭開始用水供灌。

他強調，目前民生與工業用水已可獲得確保，但台南二期稻作也要獲得確保才行，好消息是6月第三周、第四周已有看到比較好的降雨訊號。

氣象局主管說，雖然5月下旬到6月中的梅雨幾波鋒面來到，雖對水情不無少補，但不是典型滯留現象的梅雨。至於這次颱風往東偏，離台灣已有點距離，未帶來足夠降雨。

氣象局說，現在看到六月中旬有道鋒面，加上比較好西南氣流，可能是今年最後一波梅雨機會。至於之後還有無颱風，這無法精確掌握，通常10天、7天前會比較清楚。

水利署強調，由於後續梅雨結構形成及降雨不確定性高，仍不能掉以輕心。