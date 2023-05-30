國民健康署2018年全面推動國中女生接種人類乳突病毒（HPV）疫苗，免於子宮頸癌的危害。苗栗縣議員徐筱菁30日在議會質詢中，建議苗栗縣府跟進嘉義市、台北市等縣市，推廣國中男生接種HPV疫苗。縣長鍾東錦則回應，若有必要就來執行。

國內每年約有1500人罹患子宮頸癌，苗栗縣政府2019年起提供免費子宮頸疫苗施打，當時國2女學生、接種率達89.7％，隔年再針對國1、國3女學生接種服務。今年針對國2女學生施打，施打率95.72％。

針對施打HPV疫苗，縣議員徐筱菁30日質詢時說，根據醫療資料顯示，男性23歲以後，HPV感染率暴增6成，近每2位男性就有1位感染HPV，而且男性在感染HPV後，能夠自主產生抗體，對抗下1次感染的比例相當低，可能造成多次重複感染。

她表示，男性因為HPV感染導致菜花，比女性盛行率高出近1.5倍，患有菜花的族群，未來發生HPV相關癌症的機率，也比一般人高約為9倍，尤其直腸、肛門類的癌症生率為男性癌症第1名，死亡率第3名。

因此她認為病毒不分男女，建議擴大到國中男學生也施打HPV疫苗。徐表示，嘉義市今年起補助設籍嘉義市的國中男生施打HPV疫苗，台北市同樣在4月22日宣布推動擴及到國中男學生，澳洲9歲至13歲男女生皆可免費施打，美國多數學生健保有涵蓋HPV疫苗，她建議苗縣也能跟進。

縣府衛生局長張蕊仙表示，國家政策是補助國中女生施打HPV疫苗，縣府只需負擔5％配合款，1劑約1800元，每人必須施打2劑，疫苗效期約10年，若女生有配合施打，其伴侶防護力也能達8成。

張蕊仙說，如果要擴及到男學生施打，縣府必須支應全額經費，每年預估有2000位男同學，1年下來約需7、800萬元。縣長鍾東錦則認為「有必要就來做」，會再請衛生局評估。