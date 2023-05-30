中國大陸知名餐廳上海小南國，傳承30年美味，深受饕客喜愛，還曾經拿下《新假期》「必吃食店大獎2020」的「最回味食府金獎」，然而不敵長年虧損，在港股掛牌股價已經變成仙股。財信傳媒董事長謝金河表示，疫情解封，台灣的餐飲股股價紛紛大漲，但上海小南國股價卻欲振乏力，是小南國經營不善？還是內需消費力不足？

謝金河在臉書發文指出，他花了一些時間看港股走勢，突然跳出代號3666的上海小南國，這是90年代他去上海最喜歡的餐廳之一。小南國是上海本幫菜，印象中的名菜有外婆紅燒肉、薺菜鮮魚羮、老鴨火腿扁尖湯、黑松露手撥河蝦仁，及桂花酒釀小圓子，當年「能訂到小南國，吃到一桌好菜，已經心滿意足了。」

他回憶1988年，第一次到上海，中午在南京西路上的梅龍鎭酒家吃飯，印象中有很多的小菜，這個梅龍鎮古色古香，90年代，他來過很多次。後來俏江南崛起，餐廳的裝潢很氣派。不過印象最深刻的仍是小南國。

謝金河說，之前沒留意到小南國已在香港掛牌上市，今天突然跳出小南國股價，趕緊仔細看一下，這家很熟悉的餐廳，股價已經變成仙股。小南國股價從1.72港元跌到0.044港元，股價剩殘值。小南國發行22.13億股，市值只剩1.34億港元。

他細看小南國的業績，長期以來都是虧損，去年虧損8100萬港幣，照理說，疫情解封後，餐飲業者迎來旺盛商機，台灣的餐飲股股價紛紛大漲，沒想到上海小南國股價卻欲振乏力，是小南國經營不善？還是內需消費力不足？