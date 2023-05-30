竹北市豐采520天坑事件，縣府專案小組上周審查豐邑建設修正搶險計畫，因應颱風影響，同意3天防颱加固施工及地下室東北區基礎工程先行灌漿穩固，核備7天施工，工務處30日下午會同建築師、土木技師等2名專家現勘，確保工地照實施作。

專案小組27日審查豐邑建設所提修正過的搶險計畫，認為還有部分需要確實補充，並經第三方專業單位認證同意可行後，盡速送專案小組審核。

不過基於防颱需要，工地建物地上樓層必須緊急加固，避免強風吹襲引起危險，同意豐邑啟動為期3天的防颱加固施工，另外，也基於專案小組委員建議，核准豐邑針對工地地下室東北區基礎工程先行灌漿穩固，主要為施作模板、鋼板收尾及灌漿，使地下室結構穩固，施工不涉及開挖，以7天為限。

工務處建築管理科長涂添惇30日下午率員，會同建築師、土木技師等2名專家，前往豐采520建案工地，勘查防颱措施以及7日搶險計畫施作內容與進度。

涂添惇指出，針對地下室核准可施作搶險計畫的部分，目前看來都有按照計畫施作，工人確實在灌漿，沒有施作計畫以外的項目。至於防颱措施，經勘查確實用火藥擊釘固定鋼承板等，3天防颱整備已完成。

工務處後續會再繼續監督豐采520工地，並將不定期辦理稽查工作，以確保市民權益及公共安全。