市立民生醫院醫療行政團隊共同簽署廉政公約，堅持清廉、拒絕貪腐。（高雄市立民生醫院提供）

近日「臺美21世紀貿易倡議」納入「反貪腐」議題，顯見國際社會對「反貪腐」日益重視，更象徵「反貪腐」已是國家競爭力之重要指標。為響應支持此項議題，高雄市立民生醫院顏家祺院長親率團隊公開簽署該院「廉政公約」，要求同仁於提供醫療服務的過程中，遵守法律規範和道德原則，防止貪污、舞弊、利益衝突等不正當行為，維護醫療品質和公信力。顏院長表示市立民生醫院身為公立醫院，除以公共利益為依歸，做社區的好鄰居外，團隊必須廉潔自持，遵循高雄市政府員工廉政倫理規範，拒收餽贈與拒絕關說，以共同簽署公約方式向社會大眾宣誓清廉決心，視病猶親的同時，建立公平合理醫療環境。

民生醫院近年來在顏院長的領導下，除配合建立廉政機制，如設置廉政專區、定期召開並由院長親自主持廉政暨安全維護會報、強化教育和宣導，提升員工的廉政意識和能力，培養清廉勤政的文化和氛圍 。為避免民眾質疑醫療黑箱，積極推動行政透明和資訊公開措施，主動公布各項與民眾權益相關的資訊、如病房使用狀況、藥物資訊及自費項目價格等，更整併完善申訴和檢舉機制等，增加外部監督力量和降低風險。除此，亦強化醫院內部管理和控制，宣導公職人員利益衝突迴避法相關規定，執行揭露身分關係、迴避利益衝突等，避免醫事人員涉入不當利益的交換，且針對拾得遺失物、檔案及資料銷毀訂有相關作業要點，確保業務流程的合法性和效率。

顏院長並以身作則，實踐清廉承諾，提升醫療公信力，展現誠信的領導風範，偕同團隊共同落實廉政理念，拒絕貪腐和不正當行為，支持和配合政府的廉政工作。為呼應聯合國永續發展計畫目標，顏院長更推動ESG政策，期能創造一個公平、透明、健康的醫療體制，民生醫院團隊成為高雄市立醫院首家簽署廉政公約，即期許各同仁提供優質的醫療服務、保障民眾的權益，堅守社區醫療崗位之時，務必落實法令遵循，齊心攜手勾勒國家廉能透明治理願景，以具體行動推進廉政工作前行，展現醫院的社會責任和誠信。