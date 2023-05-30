疑似「俄羅斯間諜」的白鯨，再次出現在瑞典外海。上一次是在2019年於挪威外海出現，現在游到更南邊了，海洋學家不知牠的目的。

英國衛報(The Guardian)報導，這頭白鯨最初是在挪威最北部的芬馬克地區(Finnmark)現身的，身上有道背帶，相當好識別。牠的活動範圍大概就是挪威北部，但是最近幾個月，牠突然移動到更南方的瑞典。週日，有人在瑞典西南海岸附近的亨內博斯特蘭德(Hunnebostrand)觀察到牠。

鯨豚保護組織OneWhale 的海洋學家史特蘭(Sebastian Strand)說：「我們不知道為什麼牠突然這麼遠，這特別令人費解，因為牠非常迅速地遠離牠習慣的的自然環境。」

「或許是牠在找對象，也或者牠覺得無聊，想找朋友。因為白鯨是一種非常群居的物種，正在尋找其他同伴白鯨。」

史特蘭說，這頭白鯨的年齡大約是13~14歲，正處於精力旺盛的年齡。

不過牠可能游錯方向了，科學家調查，離牠最近的白鯨種群，位於更北邊的冷岸群島(Svalbard)，結果牠往南北游，

據信，自2019 年4月抵達挪威以來，這頭白鯨再沒有遇見其他同伴白鯨。

白鯨身上的揹帶上寫著「聖彼得堡設備」。(圖/挪威海事局)

挪威人給這隻有著背帶的白鯨取名哈瓦德米爾(Hvaldimir)，挪威語中把稱鯨魚為hval，同時也表明牠可能與俄羅斯有關，所以給了俄文名字的後綴dimir。發現牠的時候，背帶上有一個適合運動相機的支架，帶上印有Equipment St Petersburg ，也就是「聖彼得堡設備」的意思。

哈瓦德米爾可能是俄羅斯海軍訓練的動物間諜，然後在某個時間逃脫，牠似乎已經習慣了人類，經常與往來的船隻互動。

莫斯科從未對白鯨間諜一事，發表任何官方回應。

這頭白鯨的健康狀況似乎非常好，它一直在挪威的鮭魚養殖場下，覓食野生魚類。

白鯨屬於齒鯨小目一角鯨科，體長可達 6公尺，壽命可達 40 至 60 歲，通常棲息在格陵蘭島、挪威北部和俄羅斯周圍冰冷的水域。牠的嘴形弧度往上翹，如同永遠微笑，被稱為「最愛笑的海洋動物」。